СК Белоруссии начал проверки из-за угроз в адрес силовиков

Следственный комитет Белоруссии начал проверки после того, как в адрес сотрудников правоохранительных органов, военных и членов ЦИК стали поступать угрозы.

«Нередко угрозы поступают в адрес членов их семей, а в некоторых случаях запугиваются и подвергаются травле дети, что выходит за рамки морали и нравственности и является неприемлемым для современного общества», — говорится в сообщении белорусского СК в Telegram.

Причастные к угрозам устанавливаются.

Как уточнили в ведомстве, за оскорбления, угрозы применения насилия и собирание и распространение информации о частной жизни предусмотрена уголовная ответственность.

«Максимальное наказание за некоторые из указанных действий — вплоть до лишения свободы на срок до шести лет», — пояснили там.

Ранее в МВД республики заявили, что в стране в период с 9 по 13 августа во время протестов пострадал 121 сотрудник милиции, возбуждено более 90 уголовных дел.