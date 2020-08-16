МВД Белоруссии опровергло информацию о 4 тысячах задержанных в СИЗО

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МВД Белоруссии не подтвердило информацию белорусской оппозиции, согласно которой в СИЗО остаются около 4 тыс. задержанных.
МВД Белоруссии опровергло информацию о 4 тысячах задержанных в СИЗО
  • Reuters

«Это фейк, это неправда. Все списки и в СИЗО «Жодино», и в Центре изоляции правонарушителей на улице Окрестина Минска вывешены у входа, ничего придумывать не надо», — приводит ТАСС её слова.

При этом она не смогла привести данные МВД о числе граждан, задержанных в ходе акций протеста и находящихся в настоящее время в изоляторах. 

Ранее соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что в стране 4 тыс. человек остаются задержанными в результате акций протестов после выборов президента, она потребовала немедленного их освобождения.

Также в МВД Белоруссии сообщили, что акция сторонников оппозиции прошла в воскресенье, 16 августа, в Минске без происшествий и задержаний.

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