В Минске задержали трёх подозреваемых во взрыве СВУ

МВД Белоруссии сообщило, что 15 августа в Минске были задержаны двое мужчин и женщина, которые подозреваются во взрыве самодельного взрывного устройства около универмага «Беларусь».

По данным МВД, вечером в субботу в милицию поступило сообщение от очевидцев о взрыве возле универмага.

Женщина-очевидец рассказала, что подозреваемые убежали в прилегающие дворы. Вскоре были найдены двое подозреваемых мужчин.

«Один из них, 1968 года рождения, оказал активное сопротивление милиционеру-водителю. Он нанёс ему несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза», — цитирует РИА Новости министерство.

Третью подозреваемую помогли задержать проходящие мимо граждане.

Пострадавшего милиционера госпитализировали.

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