В Минске на акцию протеста собрались десятки тысяч человек
- Reuters
Издание TUT.BY сообщает, что у стелы собрались не менее 200 тыс. человек.
Отмечается, что участники акции заполнили все прилегающие скверы и соседние отрезки проспектов Победителей и Машерова.
Кроме того, часть протестующих разошлись по соседним улицам, однако к стеле продолжают прибывать новые участники акции.
Позднее участники акции направились от стелы к центру Минска.
Ранее в МВД Белоруссии назвали число участников митинга в поддержку белорусского президента Александра Лукашенко.