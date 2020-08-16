В Минске на акцию протеста собрались десятки тысяч человек

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На митинг у стелы «Минск — город-герой» собрались не менее нескольких десятков тысяч человек, выступающих против белорусского президента Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.
В Минске на акцию протеста собрались десятки тысяч человек
  • Reuters

Издание TUT.BY сообщает, что у стелы собрались не менее 200 тыс. человек. 

Отмечается, что участники акции заполнили все прилегающие скверы и соседние отрезки проспектов Победителей и Машерова.

Кроме того, часть протестующих разошлись по соседним улицам, однако к стеле продолжают прибывать новые участники акции.

Позднее участники акции направились от стелы к центру Минска.

Ранее в МВД Белоруссии назвали число участников митинга в поддержку белорусского президента Александра Лукашенко.

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