В Минске на акцию протеста собрались десятки тысяч человек

На митинг у стелы «Минск — город-герой» собрались не менее нескольких десятков тысяч человек, выступающих против белорусского президента Александра Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Reuters

Издание TUT.BY сообщает, что у стелы собрались не менее 200 тыс. человек. Отмечается, что участники акции заполнили все прилегающие скверы и соседние отрезки проспектов Победителей и Машерова. Кроме того, часть протестующих разошлись по соседним улицам, однако к стеле продолжают прибывать новые участники акции. Позднее участники акции направились от стелы к центру Минска. Ранее в МВД Белоруссии назвали число участников митинга в поддержку белорусского президента Александра Лукашенко.