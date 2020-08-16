Бывший сотрудник «Беркута» прокомментировал протесты в Белоруссии

Бывший сотрудник спецподразделения МВД Украины «Беркут» Дмитрий Собына в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» дал оценку работе сотрудников белорусского ОМОНа на протестах в Белоруссии.

«Я не считаю, что сотрудники ОМОНа как-то превышают свою силу», — заявил он.

По словам Собыны, он на своём примере знает, что сотрудников милиции постоянно, систематически провоцируют на силовой ответ.

«Ты сдерживаешься раз, два, три, но в конце концов, когда твой товарищ начинает гореть рядом либо когда тебе прямо в рот брызгают газом... Я думаю, что после этого ты вторую щёку уже не подставишь», — отметил он.

Также он выразил слова поддержки сотрудникам ОМОНа Белоруссии, данные которых были размещены в сети. По его словам, сотрудники ОМОНа «стоят за правое дело, закон прежде всего».

Кроме того, Собына считает, что украинского сценария развития событий в Белоруссии не будет. По его мнению, этого не позволит сделать Россия.

Собына полагает, что «если люди сделали свой выбор, то это должно быть демократически, они должны прийти и демократически выбрать того человека, которого они хотят».

Ранее в МВД Белоруссии рассказали о финансировании протестов в республике из-за рубежа.