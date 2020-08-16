Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня записал видео, в котором заявил о поддержке акций протеста в стране.

«Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны», — заявил Лещеня в своём видео, которое выложено на YouTube.

Он отметил, что в Словакии представляет Белоруссию и белорусский народ, который является источником власти в стране.

«Я с вами, рабочие «БелАЗа» и «Кузнечного завода тяжелых штамповок», — добавил посол.

Ранее техперсонал Белтелерадиокомпании заявил о намерении начать забастовку в соответствии с законом, пообещав отсутствие перебоев с вещанием.