Техперсонал Белтелерадиокомпании заявил о готовности бастовать

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Техперсонал Белтелерадиокомпании заявил о намерении начать забастовку в соответствии с законом, пообещал отсутствие перебоев с вещанием.
Техперсонал Белтелерадиокомпании заявил о готовности бастовать
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева.

Отмечается, что сотрудники компании заявили,что будут соблюдать закон.

Также сообщается, что за забастовку выступил техперсонал компании, а не корреспонденты.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии, что в настоящее время у него нет иных целей, кроме сохранения независимого и стабильного государства.

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