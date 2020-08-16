Техперсонал Белтелерадиокомпании заявил о готовности бастовать

Техперсонал Белтелерадиокомпании заявил о намерении начать забастовку в соответствии с законом, пообещал отсутствие перебоев с вещанием.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева.

Отмечается, что сотрудники компании заявили,что будут соблюдать закон.

Также сообщается, что за забастовку выступил техперсонал компании, а не корреспонденты.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии, что в настоящее время у него нет иных целей, кроме сохранения независимого и стабильного государства.