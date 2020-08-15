В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 34 107

В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 34 107.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб при кабмине страны.

«В Азербайджане выявлены ещё 89 случаев заражения коронавирусом, 207 вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 34 107 фактов заражения коронавирусной инфекцией», — сообщили в оперштабе.

За всё время 506 человек с коронавирусной инфекцией скончались. Выздоровели 31 697 пациентов.

Ранее сообщалось, что в 13 городах и районах Азербайджана продлили карантинный режим до 31 августа.