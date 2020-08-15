Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Белоруссии оценил внутриполитическую ситуацию в стране.

«Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он также прокомментировал предложения о посредничестве из-за рубежа.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии «есть нормальное правительство, созданное по Конституции», и подчеркнул, что Минску «не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники».

«Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», — заявил президент.

Он добавил: «Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда».

Ранее Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности страны, на котором шла речь о протестах в республике.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны. Позднее протесты переросли в забастовки на предприятиях.