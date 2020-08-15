Глава МИД Польши рассказал об обсуждениях санкций ЕС против Минска
- РИА Новости
«Мы дискутировали о том, как сделать так, чтобы санкции не ударили в обычных людей. Мы решили, что должны избегать этого. Санкциями должны быть объяты лица на руководящих постах», — цитирует РИА Новости Чапутовича.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не принимает результаты выборов в Белоруссии и будет рассматривать санкции против «ответственных за насилие и фальсификацию».
В свою очередь, пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск намерен «при любой обстановке» продолжать диалог со странами Евросоюза.