Лукашенко обсудит с Минобороны Белоруссии ситуацию в стране

Белорусский президент Александр Лукашенко 15 августа посетит Центр стратегического управления Министерства обороны Белоруссии, где обсудит ситуацию в стране.

Об этом сообщила БЕЛТА.

Комментируя ситуацию в Белоруссии он заявил, что белорусскую сторону «не надо убаюкивать мирными акциями и демонстрациями», добавив, что власти «видят, что в глубине происходит».

«И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства», — заявил он.

Ранее Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности страны, на котором шла речь о протестах в республике.