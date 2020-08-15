Лукашенко обсудит с Минобороны Белоруссии ситуацию в стране

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Белорусский президент Александр Лукашенко 15 августа посетит Центр стратегического управления Министерства обороны Белоруссии, где обсудит ситуацию в стране. 
Лукашенко обсудит с Минобороны Белоруссии ситуацию в стране
  • © Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Об этом сообщила БЕЛТА.

Комментируя ситуацию в Белоруссии он заявил, что белорусскую сторону «не надо убаюкивать мирными акциями и демонстрациями», добавив, что власти «видят, что в глубине происходит».

«И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций (это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления) уже появились элементы внешнего вмешательства», — заявил он.

Ранее Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности страны, на котором шла речь о протестах в республике.

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