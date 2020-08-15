Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что намерен связаться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.
Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным
  • globallookpress.com

По словам Лукашенко, в настоящее время «фактически по сценарию разворачивается агрессия против Белоруссии».

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — сказал он.

Лукашенко добавил, что сегодня защита Белоруссии — «это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства».

«Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — заявил белорусский президент.

Ранее Лукашенко опроверг сообщения о своём отъезде из Белоруссии.

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