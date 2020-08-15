Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным
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По словам Лукашенко, в настоящее время «фактически по сценарию разворачивается агрессия против Белоруссии».
«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси», — сказал он.
Лукашенко добавил, что сегодня защита Белоруссии — «это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства».
«Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», — заявил белорусский президент.
Ранее Лукашенко опроверг сообщения о своём отъезде из Белоруссии.