Лукашенко заявил о почти сформированном новом правительстве

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Новое правительство Белоруссии почти сформировано. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил о почти сформированном новом правительстве
  • Reuters

«Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко отметил, что власти заблаговременно предупредили народ о формировании нового правительства и показали, с «кем президент будет работать после выборов».

Белорусский лидер указал, что кабмин в основном сформирован.

«Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министром. — RT). Он на месте, работает, все готовы работать. Так что правительство функционирует», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко опроверг сообщения о своём отъезде из Белоруссии.

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