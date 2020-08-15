Лукашенко заявил о почти сформированном новом правительстве

Новое правительство Белоруссии почти сформировано. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко отметил, что власти заблаговременно предупредили народ о формировании нового правительства и показали, с «кем президент будет работать после выборов».

Белорусский лидер указал, что кабмин в основном сформирован.

«Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министром. — RT). Он на месте, работает, все готовы работать. Так что правительство функционирует», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко опроверг сообщения о своём отъезде из Белоруссии.