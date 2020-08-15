Число случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане превысило 34 тысячи

В Узбекистане число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 690 и достигло 34 251.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«По состоянию на 15 августа 2020 года 10:00 (08:00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 34 251», — говорится в сообщении.

Всего более 27 тыс. человек выздоровели, 218 пациентов с коронавирусом скончались.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил кабмину страны изучить вопрос закупки вакцины против COVID-19.