В Узбекистане поручили изучить вопрос закупки вакцины против COVID-19

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил кабмину страны изучить вопрос закупки вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Заместителю премьер-министра Бехзоду Мусаеву поручено в недельный срок изучить возможности закупки вакцин и вакцинации населения нашей страны, посоветовавшись с ведущими учёными и опытными врачами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что соответствующее поручение связано с активной разработкой вакцины в ряде стран, в частности в Китае, Индии, России и Великобритании.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.