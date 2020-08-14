Лукашенко опроверг сообщения об отъезде из Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя призывы к забастовкам на территории Белоруссии, опроверг информацию о том, что он покинул страну. Такое заявление он сделал в ходе совещания по работе строительной отрасли.

«Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: «Президент покинул страну и находится за границей», — цитирует БЕЛТА главу государства.

Об этом он заявил на совещании по работе строительной отрасли.

«Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — добавил он.

Ранее в Минске сообщили, что Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе протестов в стране.