Лукашенко опроверг сообщения об отъезде из Белоруссии

Короткая ссылка
RT
Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя призывы к забастовкам на территории Белоруссии, опроверг информацию о том, что он покинул страну. Такое заявление он сделал в ходе совещания по работе строительной отрасли.
Лукашенко опроверг сообщения об отъезде из Белоруссии
  • Reuters

«Для начала: я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: «Президент покинул страну и находится за границей», — цитирует БЕЛТА главу государства.

Об этом он заявил на совещании по работе строительной отрасли.

«Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — добавил он.

Ранее в Минске сообщили, что Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе протестов в стране. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить