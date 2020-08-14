МИД Белоруссии готов к обсуждению ситуации с зарубежными партнёрами

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска к диалогу с зарубежными партнёрами по ситуации в стране.

Об этом, как говорится на сайте белорусского МИД, он сказал ходе телефонного разговора со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнёрами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Белоруссии во время избирательной кампании и после её завершения», — говорится в сообщении белорусского МИД.

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

14 августа ситуацию в Белоруссии обсудят главы МИД стран Евросоюза на чрезвычайной видеоконференции.