МИД Белоруссии готов к обсуждению ситуации с зарубежными партнёрами

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о готовности Минска к диалогу с зарубежными партнёрами по ситуации в стране.
МИД Белоруссии готов к обсуждению ситуации с зарубежными партнёрами
  • РИА Новости

Об этом, как говорится на сайте белорусского МИД, он сказал ходе телефонного разговора со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнёрами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Белоруссии во время избирательной кампании и после её завершения», — говорится в сообщении белорусского МИД.

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

14 августа ситуацию в Белоруссии обсудят главы МИД стран Евросоюза на чрезвычайной видеоконференции.

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