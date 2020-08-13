СМИ узнали об увольнении с канала ОНТ журналиста из пула Лукашенко

Дмитрий Семченко, ведущий телеканала ОНТ в Белоруссии и глава президентского пула Александра Лукашенко, написал заявление об увольнении. Об этом сообщает TUT.BY, ссылаясь на источник.

По словам источника, руководитель телеканала не хотел отпускать Семченко.

«Те, кто был в приёмной, слышали за дверью, как они буквально кричали друг на друга. В итоге Марков не подписал Семченко заявление. Дима спустился в ньюсрум к журналистам и сказал, что всё равно уходит», — сказал он.

При этом он призвал не уходить за ним из солидарности.

Ранее несколько ведущих государственных телеканалов в Белоруссии заявили об увольнении.

Среди них журналисты Сергей Козлович и Евгений Перлин, ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко.