СМИ узнали об увольнении с канала ОНТ журналиста из пула Лукашенко
- © Страница Дмитрия Семченко
- vk.com
По словам источника, руководитель телеканала не хотел отпускать Семченко.
«Те, кто был в приёмной, слышали за дверью, как они буквально кричали друг на друга. В итоге Марков не подписал Семченко заявление. Дима спустился в ньюсрум к журналистам и сказал, что всё равно уходит», — сказал он.
При этом он призвал не уходить за ним из солидарности.
Ранее несколько ведущих государственных телеканалов в Белоруссии заявили об увольнении.
Среди них журналисты Сергей Козлович и Евгений Перлин, ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко.