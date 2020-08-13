В Белоруссии назвали число задержанных за время протестов журналистов

Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что более 20 журналистов остаются задержанными в Белоруссии, всего с 9 августа были задержаны 68 репортёров.

«Информация по журналистам на 13 августа, 17:40: остаются задержанными 23 журналиста; задержаний журналистов начиная с 9 августа — 68», — приводит РИА Новости сообщение ассоциации.

Отмечается, что также было зафиксировано 29 фактов насилия в отношении журналистов.

12 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов заявил, что поручил силовикам «не трогать журналистов», кроме случаев, где они становятся «между нарушителями и силами правопорядка».