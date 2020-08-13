В «Яндексе» прокомментировали ситуацию в офисах в Минске

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В «Яндексе» прокомментировали ситуацию в офисах компании в Минске.
В «Яндексе» прокомментировали ситуацию в офисах в Минске
  • © Jaap Arriens/NurPhoto
  • globallookpress.com

Как сообщили РИА Новости, в офисах, куда ранее пришли люди с оружием, находится несколько человек.

В «Яндексе» добавили, что сотрудники компании работают в удалённом режиме.

Ранее компания «Яндекс» подтвердила сообщение об обыске в минском офисе Uber.

Компания Uber Partner Minsk, партнёр сервиса такси Uber в Белоруссии, не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о якобы проходящих обысках в офисе компании и в настоящий момент пытается прояснить ситуацию.

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