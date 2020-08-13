В «Яндексе» прокомментировали ситуацию в офисах в Минске

В «Яндексе» прокомментировали ситуацию в офисах компании в Минске.

Как сообщили РИА Новости, в офисах, куда ранее пришли люди с оружием, находится несколько человек.

В «Яндексе» добавили, что сотрудники компании работают в удалённом режиме.

Ранее компания «Яндекс» подтвердила сообщение об обыске в минском офисе Uber.

Компания Uber Partner Minsk, партнёр сервиса такси Uber в Белоруссии, не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о якобы проходящих обысках в офисе компании и в настоящий момент пытается прояснить ситуацию.