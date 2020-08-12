СМИ сообщили о стрельбе ОМОНа из помповых ружей в Минске

ОМОН в Минске открыл огонь из помповых ружей по людям, которые с балконов кричали протестующим. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

По данным агентства, инцидент произошёл на проспекте Дзержинского, когда к собравшимся из автозаков выбежали сотрудники ОМОНа.

Протестующие начали убегать, а люди с общих балконов находящихся рядом высоток кричали им, куда спрятаться, и кидались бутылками в силовиков.

В ответ в их сторону несколько раз выстрелили из помповых ружей.

Ранее в МВД Белоруссии заявляли, что в Бресте милиция открывала огонь на поражение по напавшим на них.