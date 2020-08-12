В Минске задержали двоих граждан Украины

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В Минске 12 августа задержаны двое граждан Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев, в настоящее время устанавливаются место и условия их содержания. Об этом заявили в пресс-службе МИД Украины.
В Минске задержали двоих граждан Украины
  • РИА Новости

«12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины — Константин Реуцкий и Евгений Васильев», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Как отмечается, украинское посольство принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных.

По данным «Громадське», задержанные являются волонтёрами благотворительной организации «Восток SOS».

Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов заявил, что поручил силовикам «не трогать журналистов», кроме случаев, где они становятся «между нарушителями и силами правопорядка».

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