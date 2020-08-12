В Минске задержали двоих граждан Украины

В Минске 12 августа задержаны двое граждан Украины Константин Реуцкий и Евгений Васильев, в настоящее время устанавливаются место и условия их содержания. Об этом заявили в пресс-службе МИД Украины.

РИА Новости

«12 августа ориентировочно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины — Константин Реуцкий и Евгений Васильев», — говорится в сообщении ведомства в Twitter. 12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримані двоє громадян України — Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання затриманих українців. Детальніша інформація буде надана додатково. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 12, 2020 Как отмечается, украинское посольство принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных. По данным «Громадське», задержанные являются волонтёрами благотворительной организации «Восток SOS». Ранее глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов заявил, что поручил силовикам «не трогать журналистов», кроме случаев, где они становятся «между нарушителями и силами правопорядка».