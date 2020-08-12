Пушилин рассказал об экономической ситуации в ДНР

Лидер самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал об экономической ситуации.

«Ситуация во многом остаётся сложной по ряду причин. Начиная с самых очевидных — это непризнанность, экономическая и транспортная блокады со стороны Украины, отсутствие документов на изготавливаемую продукцию. При этом по ряду направлений удалось достичь результатов», — заявил он в беседе с РИА Новости Крым.

По его словам, пандемия коронавируса также внесла свои коррективы.

Как отметил Пушилин, при этом понятно, что нужно чётко реализовывать программу развития, модернизацию угольной отрасли.

«Необходимо реализовать планы по полноценному запуску и развитию металлургии. У нас есть действительно востребованные предприятия в сфере машиностроения, химической отрасли», — сказал он.

Пушилин добавил, что если перемирие сохранится, то ДНР сможет запустить ряд предприятий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что режим тишины в Донбассе будет соблюдаться.