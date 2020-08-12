Пушилин рассказал об экономической ситуации в ДНР

Короткая ссылка
Лидер самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал об экономической ситуации.
Пушилин рассказал об экономической ситуации в ДНР
  • РИА Новости

«Ситуация во многом остаётся сложной по ряду причин. Начиная с самых очевидных — это непризнанность, экономическая и транспортная блокады со стороны Украины, отсутствие документов на изготавливаемую продукцию. При этом по ряду направлений удалось достичь результатов», — заявил он в беседе с РИА Новости Крым.

По его словам, пандемия коронавируса также внесла свои коррективы.

Как отметил Пушилин, при этом понятно, что нужно чётко реализовывать программу развития, модернизацию угольной отрасли.

«Необходимо реализовать планы по полноценному запуску и развитию металлургии. У нас есть действительно востребованные предприятия в сфере машиностроения, химической отрасли», — сказал он.

Пушилин добавил, что если перемирие сохранится, то ДНР сможет запустить ряд предприятий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что режим тишины в Донбассе будет соблюдаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить