В ООН прокомментировали ситуацию с протестами в Белоруссии
- Reuters
«Мы, конечно же, следим за ситуацией в Белоруссии. Мы глубоко обеспокоены известием о том, что во время столкновений погиб один протестующий, а также сообщениями о задержании нескольких тысяч протестующих», — заявила она.
Тросселл добавила, что в ООН неоднократно призывали белорусские власти «обеспечить полное соблюдение прав на свободу слова, мирные собрания и объединения».
По её словам, любое применение силы правоохранительными органами должно отвечать принципам необходимости и соразмерности.
Также она заявила, что вызывают озабоченность серьёзные ограничения на доступ к интернету в Белоруссии.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны готовят общую реакцию на события в Белоруссии.