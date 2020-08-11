Президент Абхазии прокомментировал отношения с Грузией

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания прокомментировал отношения с Грузией.

«На сегодняшний день говорить о положительных изменениях не приходится. Ключевой вопрос в отношениях Абхазии и Грузии — подписание соглашения о неприменении силы. Однако Тбилиси подобный правовой документ подписывать отказывается», — заявил Бжания в интервью «Известиям».

Он отметил, что если руководство Грузии действительно заинтересовано в мире, то оно должно проявить максимальную ответственность.

«Только после этого можно говорить о постепенном восстановлении доверия и конструктивного межгосударственного взаимодействия. Важно, чтобы Грузия признала сложившиеся за последние десятилетия реалии, ключевая из которых в том, что Абхазия — независимое государство со всеми вытекающими из этого правовыми, политическими и иными последствиями. И здесь не может быть никаких разночтений. Но в то же время всем нужен мир. В нём заинтересованы народы — и Абхазии, и Грузии», — заявил Бжания.

Он, в частности, подчеркнул, что только на таких принципах возможен дальнейший диалог, взаимодействие и перспективы нормализации отношений.

5 августа сообщалось, что Абхазия открыла границу с Грузией на пять дней на фоне ситуации с коронавирусом.