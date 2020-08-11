На Украине выявили 1158 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 1158 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на аппарат Совета нацбезопасности и обороны страны.

Отмечается, что всего в стране выявлено 83 115 случаев COVID-19.

Также уточняется, что за прошедшие 24 часа в стране скончались 29 человек от коронавируса, в результате чего число жертв COVID-19 на Украине достигло 1951.

К настоящему моменту в стране после коронавируса выздоровели 44 934 пациента.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявлял, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.