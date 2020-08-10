КГБ Белоруссии узнало о подготовке покушения на Тихановскую
- Reuters
«Из так называемого объединённого штаба (оппозиции. — RT) была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — цитирует его ТАСС.
В это же время МВД по линии борьбы с экстремизмом также перехватило сообщение о том, что «нужна сакральная жертва».
«Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан», — добавил Вакульчик.
По его словам, о ситуации было немедленно доложено главе государства Александру Лукашенко.
«Мы со всей серьёзностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединённого штаба», — рассказал глава КГБ Белоруссии.
Ранее в штабе Тихановской сообщили о её отказе от участия в акциях протеста по итогам выборов в Белоруссии, чтобы избежать возможных провокаций.