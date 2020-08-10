Захарова рассказала о работе с Белоруссией по поводу задержания Пегова

Москва надеется, что ситуация с задержанным в Белоруссии российским журналистом Семёном Пеговым будет разрешена в ближайшее время, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Россия 1».

«Есть хорошие новости непосредственно про Пегова. Только что, буквально 10 минут назад, я говорила с Дмитрием Фёдоровичем Мезенцевым — послом в Минске, который сказал, что мы ожидаем (это не просто ожидания, работа была с белорусской стороной), не хочу предвосхищать, но в самое ближайшее время такой позитивной динамики развития, разрешения этого вопроса», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Как добавила дипломат, российская сторона исходит из того, что «работа была проделана очень большая».

«И в ближайшее время, я надеюсь, это всё-таки произойдёт в течение часа, ситуация будет разрешена», — сказала она.

Ранее стало известно, что Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в белорусской столице.