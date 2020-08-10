В Молдавии за сутки выявили почти 200 случаев коронавируса
- @protectiesocialamoldova
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня в Молдавии был зарегистрирован ещё 181 новый случай инфицирования коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 27 841», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 19 465 человек, 850 пациентов с COVID-19 скончались.
В июне молдавский президент Игорь Додон принял решение привлечь военных к поддержанию порядка в стране из-за ситуации с коронавирусом.
В июле ФАН передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.