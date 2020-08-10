Тихановская прокомментировала итоги выборов в Белоруссии
- Reuters
Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Минске.
«Конечно, мы не признаём. Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены», — цитирует её ТАСС.
Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах.
При этом она заявила журналистам, что не собирается покидать Белоруссию и не видит причин для уголовного преследования в отношении неё.
Ранее ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.
При этом за Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.