Тихановская прокомментировала итоги выборов в Белоруссии

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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не признаёт обнародованные Центризбиркомом предварительные итоги выборов в республике.
Тихановская прокомментировала итоги выборов в Белоруссии
  • Reuters

Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Минске.

«Конечно, мы не признаём. Полученные нами цифры не совпадают с теми, что были озвучены», — цитирует её ТАСС.

Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах.

При этом она заявила журналистам, что не собирается покидать Белоруссию и не видит причин для уголовного преследования в отношении неё. 

Ранее ЦИК Белоруссии обнародовал предварительные итоги выборов президента республики, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов.

При этом за Тихановскую проголосовали 574 312 человек, или 9,90%.

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