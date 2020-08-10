На Украине выявили 1008 новых случаев коронавируса за сутки

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На Украине выявили 1008 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.
На Украине выявили 1008 новых случаев коронавируса за сутки
  • globallookpress.com

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Отмечается, что число инфицированных «нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 81 957, выздоровевших — 44 359, умерли с начала пандемии от COVID-19 1922 человека».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявлял, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.

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