На Украине выявили 1008 новых случаев коронавируса за сутки
- globallookpress.com
Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Отмечается, что число инфицированных «нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро понедельника 81 957, выздоровевших — 44 359, умерли с начала пандемии от COVID-19 1922 человека».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявлял, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции.