Посольство выясняет, есть ли россияне среди задержанных в Белоруссии

Посольство России в Белоруссии на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии россиян среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в Белоруссии.

Reuters

Об этом информирует РИА Новости в понедельник пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалёв. «Пока уведомлений (о задержании россиян. — RT) не получали», — сообщил он. Маскалёв добавил, что российские дипломаты занимаются уточнением данных сведений. Ранее белорусские правозащитники сообщили, что 80 человек были задержаны в Белоруссии 8—9 августа. В ряде городов Белоруссии после завершения работы избирательных участков начались протесты. Для разгона демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили водомёты, светошумовые гранаты и другие спецсредства.