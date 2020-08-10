Посольство выясняет, есть ли россияне среди задержанных в Белоруссии
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости в понедельник пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалёв.
«Пока уведомлений (о задержании россиян. — RT) не получали», — сообщил он.
Маскалёв добавил, что российские дипломаты занимаются уточнением данных сведений.
Ранее белорусские правозащитники сообщили, что 80 человек были задержаны в Белоруссии 8—9 августа.
В ряде городов Белоруссии после завершения работы избирательных участков начались протесты. Для разгона демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили водомёты, светошумовые гранаты и другие спецсредства.