Посольство выясняет, есть ли россияне среди задержанных в Белоруссии

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Посольство России в Белоруссии на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии россиян среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в Белоруссии.
Посольство выясняет, есть ли россияне среди задержанных в Белоруссии
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости в понедельник пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалёв.

«Пока уведомлений (о задержании россиян. — RT) не получали», — сообщил он.

Маскалёв добавил, что российские дипломаты занимаются уточнением данных сведений.

Ранее белорусские правозащитники сообщили, что 80 человек были задержаны в Белоруссии 8—9 августа.

В ряде городов Белоруссии после завершения работы избирательных участков начались протесты. Для разгона демонстрантов сотрудники правоохранительных органов применили водомёты, светошумовые гранаты и другие спецсредства. 

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