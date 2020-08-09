Тихановская прокомментировала результаты выборов в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская призвала дождать официальных результатов выборов, прежде чем обращаться с жалобами в ЦИК.

«В ближайшее время мы будем работать в штабе и ждать официальных результатов», — приводит ТАСС её слова.

Соратница Тихановской Мария Колесникова заявила, что штаб не доверяет данным экзитполов.

«Мы считаем экзитполы непрозрачными и не можем полагаться на данные с закрытых участков. Мы будем ждать официальных результатов и обязательно направим жалобу, чтобы отстоять свои права», — отметила она.

Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что действующий президент республики Александр Лукашенко после получения данных со всех закрытых участков для голосования набирает более 80% голосов избирателей.

По её словам, Лукашенко набирает 81,35%, Тихановская — 8%.