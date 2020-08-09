Милиция применила в Минске светошумовые гранаты

На акции протеста в центре Минска милиция применила против протестующих светошумовые гранаты.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь в своём Telegram-канале.

Сообщается, что среди протестующих есть раненые, они в крови, им оказывают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в центре Минска начались задержания протестующих, несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии. По данным экзитполов, победу на них одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко.

По данным ЦИК Белоруссии на 18:00, явка составила 79%. Всего работало 5767 участков для голосования, в том числе 44 — за рубежом.