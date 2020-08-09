Глава ЦИК Белоруссии призвала проигравших принять поражение на выборах

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина призвала проигравших кандидатов принять поражение на выборах президента страны и поздравить победителя.

«Самое главное — это уметь принять поражение. То есть смириться с этим, принять, поздравить. Не волновать ту массу, которая его поддержала и которая может... выйти на площадь», — сказала Ермошина.

По её словам, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по результатам подсчёта голосов на закрытых участках в пяти регионах, его конкурент Светлана Тихановская на втором месте.

«Лидирует Александр Лукашенко, ему по результатам голосования по закрытым участкам пяти регионов отдали предпочтение 82% избирателей», — сказала Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1».

Также Ермошина заявила, что в Минске на некоторых участках продолжилось голосование на выборах президента страны в связи с тем, что не все желающие успели проголосовать.