В МИД Белоруссии прокомментировали задержание российских журналистов

В Министерстве иностранных дел Белоруссии прокомментировали задержание российских журналистов в Минске.

«Вокруг этого вопроса много спекуляций и попыток раздуть скандал на пустом месте. На самом деле всё предельно просто: задержанные сотрудники телеканала «Дождь» работали в Беларуси без соответствующей аккредитации, то есть нарушили закон», — сообщили RT в ведомстве.

Там отметили, что журналисты находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются процессуальные действия.

«Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранные граждане, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси», — пояснили в МИД.

В министерстве добавили, что поддерживают с российскими коллегами рабочий контакт по этому вопросу.

Там подчеркнули, что «какой-то предвзятости или дифференциации по стране происхождения СМИ или по другим критериям здесь нет и быть не может», ко всем отношение «спокойное и одинаковое».

«В настоящий момент у нас аккредитовано более 300 иностранных журналистов самых разных стран и спектров. Все они без каких-либо препятствий могут делать свою работу. На этом фоне кто-то почему-то позволяет себе считать, что можно вызывающим образом игнорировать белорусское законодательство и поступать так, как хочется. В этой связи подчеркну, что Беларусь — не проходной двор, а государство, где работают законы», — отметили в МИД республики.

Ранее сообщалось, что журналисты телеканала «Дождь» задержаны в Белоруссии. По словам главного редактора телеканала Тихона Дзядко, связи с ними пока нет.

Отмечалось, что речь идёт о корреспондентах Владимире Роменском и Василии Полонском, а также операторе Николае Антипове.

Как позднее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, «причина инцидента — отсутствие необходимой аккредитации».