В посольстве Белоруссии в Москве заявили, что работают на пределе
- РИА Новости
«Голосование идёт полным ходом, граждане очень активно принимают в нём участие. Посольство работает на пределе своих возможностей», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что вдвое было увеличено количество кабинок для голосования.
«Несмотря на это, всё проходит спокойно, никаких эксцессов, по крайней мере на избирательном участке в Москве, не происходило, в штатном режиме всё проходит», — отметил он.
Ранее сообщалось, что явка на выборы президента Белоруссии на 16:00 составила 73,4%.