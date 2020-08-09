В посольстве Белоруссии в Москве заявили, что работают на пределе

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Представитель посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро заявил, что дипломатическая миссия работает на пределе возможностей в связи с наплывом желающих проголосовать на выборах президента Белоруссии.
В посольстве Белоруссии в Москве заявили, что работают на пределе
  • РИА Новости

«Голосование идёт полным ходом, граждане очень активно принимают в нём участие. Посольство работает на пределе своих возможностей», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что вдвое было увеличено количество кабинок для голосования.

«Несмотря на это, всё проходит спокойно, никаких эксцессов, по крайней мере на избирательном участке в Москве, не происходило, в штатном режиме всё проходит», — отметил он.

Ранее сообщалось, что явка на выборы президента Белоруссии на 16:00 составила 73,4%.

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