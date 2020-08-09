Явка на выборы президента Белоруссии на 16:00 составила 73,4%

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Явка на выборы президента Белоруссии на 16:00 составила 73,4%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центризбиркома Вадима Ипатова.
Явка на выборы президента Белоруссии на 16:00 составила 73,4%
  • Reuters

В Брестской области явка составила 75,11%, в Витебской — 75,05%, в Гомельской — 81,87%, в Гродненской — 75,66%, в Минской — 72,30%, в Могилевской — 80,29%, а в городе Минске — 58,73%.

Ранее выборы президента Белоруссии объявили состоявшимися, после того как в голосовании приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил свои шансы на переизбрание по итогам выборов главы государства.

Также кандидатами на пост президента зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

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