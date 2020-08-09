Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации

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Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что очереди у избирательных участков стали результатом провокации.
Глава ЦИК Белоруссии назвала очереди у участков результатом провокации
  • Reuters

«Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика», — приводит БЕЛТА её слова.

Она назвала такие действия «настоящим саботажем, организованной провокацией».

«Именно это привело к тому, что у избирательных участков скопились очень большие очереди», — добавила Ермошина.

Ранее Ермошина заявила, что оппозиция в период проведения президентских выборов действует в республике как тоталитарная секта.

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