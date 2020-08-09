Глава ЦИК Белоруссии сравнила действия оппозиции с тоталитарной сектой

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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что оппозиция в период проведения президентских выборов действует в республике как тоталитарная секта.
Глава ЦИК Белоруссии сравнила действия оппозиции с тоталитарной сектой
  • РИА Новости

«Они настолько вездесущи... они работают, как какая-то запрещённая секта, они пристают к людям в транспорте... На улицах подходят к людям, к избирателям пристают при входе на участок. Вербуют своих адептов», — приводит её слова в эфире телеканала «Беларусь-1» РИА Новости.

Председатель Центризбиркома Белоруссии добавила, что это «не борцы за демократию», а «люди, которые наняты штабом криминального банкира».

«Грубо, нагло, агрессивно проводится, по сути дела, агитация. Никакого инакомыслия, только одно. Если похвалил, не дай бог, или нейтрально высказался о государстве, всё: ты ретроград, лопух и ты вообще засланный казачок на эти интернет-ресурсы», — рассказала Ермошина.

Ранее Лукашенко отверг репрессии в отношении сторонников альтернативных кандидатов на пост главы государства.

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