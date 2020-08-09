Лукашенко рассказал о «договорённости с Путиным» по 33 россиянам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прокуроры России и Украины не приехали для обсуждения вопроса о задержанных россиянах.

«Но пока никто не приехал, как я пригласил прокуроров, одного и второго (России и Украины. — RT). И наш прокурор ждёт приезда. Не приедут — мы сами разберёмся и решим эту проблему. Но приглашение прокуроров и отказ их сюда приехать говорят о том, что плевать им на судьбы этих ребят. Послали и послали», — цитирует президента РИА Новости.

При этом Лукашенко сказал, что ранее «с президентом Путиным договорились, что детально все факты и факторы, которые сегодня налицо, рассмотрим, разберёмся».

«Украина к этому подключилась, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания», — добавил он.

Ранее белорусский президент оценил вероятность провокации с задержанием россиян.

По словам Лукашенко, ему «всё равно на данный момент, кто провоцировал», так как он «работает по фактам».