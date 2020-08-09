У здания офиса партии в Киеве обезвредили взрывное устройство
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«В ночь с 8 на 9 августа злоумышленники заложили взрывное устройство на парковке в нескольких метрах от входа в здание офиса «Оппозиционной платформы — За жизнь». Оперативно прибывшие взрывотехники Национальной полиции Украины подорвали взрывное устройство на месте», — говорится в заявлении на сайте партии.
В политсиле считают, что подготовка нападения осуществлялась радикалами по политическим мотивам.
«Сегодняшнее минирование офиса стало ответом на принципиальную позицию партии, требующую привлечения к уголовной ответственности сотрудников СБУ (Служба безопасности Украины. — RT) за их противоправные действия, связанные с попыткой рейдерского захвата телеканала «112 Украина», — отметили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».
Там также потребовали объективного расследования и отставки действующей власти.
Ранее в Мариуполе радикалы напали на офис «Оппозиционной платформы — За жизнь».