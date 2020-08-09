В Белоруссии сообщили о DDoS-атаке на государственные ресурсы
- Reuters
«Установлено, что атакам подвергалось оборудование, на котором размещены в том числе сайты Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (kgb.gov.by) и Министерства внутренних дел Республики Беларусь (mvd.gov.by)», — заявили в центре реагирования.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти республики будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности страны.