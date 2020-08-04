В Минске обещали принять адекватные меры при угрозе государственности

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти республики будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности страны.
В Минске обещали принять адекватные меры при угрозе государственности
  • Pixabay

Об этом он заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

«В рамках обсуждения избирательной тематики В. Макей подчеркнул, что руководство Беларуси заинтересовано в обеспечении спокойного хода избирательной кампании без какого бы то ни было вмешательства извне. Обратил внимание собеседника на то, что все действия внутри страны будут оцениваться и рассматриваться исключительно через призму соответствия», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

В сообщении отмечается, что «власти Беларуси будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности Беларуси».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о боязни России потерять Белоруссию.

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