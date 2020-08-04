Пушков оценил заявление Лукашенко о боязни России потерять Белоруссию

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о боязни России потерять Белоруссию.
Пушков оценил заявление Лукашенко о боязни России потерять Белоруссию
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Насчёт «предметного интереса» со стороны Запада Лукашенко верно сказал. Интерес, однако, один — оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима», — отметил сенатор.

По мнению Пушкова, Лукашенко считает, что можно обернуть такую ситуацию себе на пользу.

«Никому пока такая игра не удавалась», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил о страхе России потерять Белоруссию.

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