Пушков оценил заявление Лукашенко о боязни России потерять Белоруссию
- РИА Новости
Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
«Насчёт «предметного интереса» со стороны Запада Лукашенко верно сказал. Интерес, однако, один — оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима», — отметил сенатор.
По мнению Пушкова, Лукашенко считает, что можно обернуть такую ситуацию себе на пользу.
«Никому пока такая игра не удавалась», — отметил он.
Ранее Лукашенко заявил о страхе России потерять Белоруссию.