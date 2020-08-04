Лукашенко заявил о страхе России потерять Белоруссию

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Россия боится потерять Белоруссию, заявил президент республики Александр Лукашенко в своём послании в преддверии президентских выборов.
Лукашенко заявил о страхе России потерять Белоруссию
  • РИА Новости

«Россия боится нас потерять, ведь, кроме нас, у неё не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам всё более предметный интерес. Да и Китай всерьёз рассчитывает на стабильность своего друга», — сказал Лукашенко.

В середине июля президент Белоруссии во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске заявил, что белорусская земля останется родной для русского человека, и отметил, что Белоруссия «никуда не собирается».

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