Лукашенко: Белоруссия не будет ввергнута в гражданскую войну

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Белоруссия не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после президентских выборов, заявил действующий лидер республики Александр Лукашенко.
Лукашенко: Белоруссия не будет ввергнута в гражданскую войну
  • Reuters

«Недооценивать ситуацию нельзя, но, чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко также заверил, что обстановка в стране в период проведения президентских выборов не выйдет из-под контроля.

«Это главная задача действующей власти, не только президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, чтобы здесь ни планировали отдельные люди и прочее», — добавил он.

В июне Лукашенко заявил, что не допустит в Белоруссии «майданов» перед выборами главы государства.

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