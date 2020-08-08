В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 68 738
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что по состоянию на 8 августа в Белоруссии выздоровели и выписаны 64 744 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
Всего проведено 1 363 011 тестов.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 585 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс COVID-19.