В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 68 738

В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 68 738.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что по состоянию на 8 августа в Белоруссии выздоровели и выписаны 64 744 пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

Всего проведено 1 363 011 тестов.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 585 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс COVID-19.