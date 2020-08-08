Генпрокурор Белоруссии призвал не участвовать в несанкционированных акциях

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Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечёт административную и уголовно-правовую ответственность.
Генпрокурор Белоруссии призвал не участвовать в несанкционированных акциях
  • Reuters

«Вас (белорусов) призывают принять участие в так называемых мирных акциях протеста. Предупреждаю, что участие в несанкционированных мероприятиях незаконно и влечёт наступление административной и уголовно-правовой ответственности», — приводит БЕЛТА его слова.

Он призвал родителей обратить внимание на детей.

«Прошу вас проявить благоразумие. Особо обращаюсь ко всем родителям: не дайте втянуть своих детей в чужие грязные игры. Уберегите их от необдуманных действий, не позвольте стать разменной монетой», — сказал генпрокурор.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил губернатора Минской области Александра Турчина «не дёргать» аграриев из-за выборов главы государства, которые пройдут 9 августа, чтобы у них была возможность убрать урожай.

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