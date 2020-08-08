Президент Киргизии призвал готовиться ко второй волне коронавируса

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что республика ведёт активную работу по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции.
Президент Киргизии призвал готовиться ко второй волне коронавируса
  • РИА Новости

«Мы принимаем меры для того, чтобы быть готовыми к возможной второй волне инфекции, о которой предупреждают», — приводит Интерфакс его слова.

По словам главы государства, в настоящее время ведутся работы на 12 объектах, в девяти больницах, расположенных в регионах, проводится капитальный ремонт.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 39 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

В Киргизии 30 июля объявили днём национального траура по гражданам, умершим в результате заболевания коронавирусом. 

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