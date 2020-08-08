Президент Киргизии призвал готовиться ко второй волне коронавируса

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что республика ведёт активную работу по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции.

«Мы принимаем меры для того, чтобы быть готовыми к возможной второй волне инфекции, о которой предупреждают», — приводит Интерфакс его слова.

По словам главы государства, в настоящее время ведутся работы на 12 объектах, в девяти больницах, расположенных в регионах, проводится капитальный ремонт.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 39 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

В Киргизии 30 июля объявили днём национального траура по гражданам, умершим в результате заболевания коронавирусом.